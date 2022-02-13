«Вирус может попасть в мозг»: Чумаков заявил об опасности назальной вакцины, которую испытал Путин

Назальные вакцины от коронавируса могут нести риски для головного мозга, чтобы избежать этого риска нужно проводить серьезные проверки, заявил вирусолог Константин Чумаков.
«Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко, и поэтому все медикаменты, которые люди предполагают давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности, — заявил Чумаков 13 февраля на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!» — Они могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется».
В то же время сам способ введения вакцины он считает перспективным — антиген попадает в организм в правильном месте.
Эксперты из Центра им. Гамалеи, которые разработали назальную вакцину, заявили, что она не содержит активного размножающегося вируса, он не способен заразить клетку и пойти в мозг не может. Таким образом, по их словам, препарат безопасен.
«Фонтанка» рассказывала, в конце ноября президент России Владимир Путин испытал на себе новую назальную вакцину. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый препарат — двухкомпонентный и может использоваться как для вакцинации, так и для ревакцинации.