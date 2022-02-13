«Вирус может попасть в мозг»: Чумаков заявил об опасности назальной вакцины, которую испытал Путин

Назальные вакцины от коронавируса могут нести риски для головного мозга, чтобы избежать этого риска нужно проводить серьезные проверки, заявил вирусолог Константин Чумаков.



«Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко, и поэтому все медикаменты, которые люди предполагают давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности, — заявил Чумаков 13 февраля на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!» — Они могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется».

