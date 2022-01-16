Гинцбург рассказал, как будут использовать вакцину, которую испытывал Путин

Новейшая отечественная назальная вакцина от коронавируса может применяться как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации, в качестве бустера, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.



«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — цитирует агентство академика 16 января.



Как писала «Фонтанка», в конце ноября президент России Владимир Путин следом за ревакцинацией «Спутником Лайт» сразу же испытал на себе новую назальную вакцину, которую также разработали в Центре имени Гамалеи.

