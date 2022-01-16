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Гинцбург рассказал, как будут использовать вакцину, которую испытывал Путин

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Новейшая отечественная назальная вакцина от коронавируса может применяться как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации, в качестве бустера, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — цитирует агентство академика 16 января.

Как писала «Фонтанка», в конце ноября президент России Владимир Путин следом за ревакцинацией «Спутником Лайт» сразу же испытал на себе новую назальную вакцину, которую также разработали в Центре имени Гамалеи.

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Комментарии (18)

Memory17
Пересидент в каждой бочке затычка: с птицами по небу летает, амфоры со дна морского достаёт, по ночам играет в хоккей, полуголым скачет на лошади, таксует, вот теперь и вакцину испытывает )
dragvs
"вакцину, которую испытывал Путин" - подмена фактов, манипуляция общественным сознанием.
Vasya11
"в конце ноября президент России Владимир Путин следом за ревакцинацией «Спутником Лайт» сразу же испытал на себе новую назальную вакцину"©.
______________
Забыли упомянуть ежедневное опрыскивание серебром.
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