В ЛДПР опровергли сообщения о смерти Жириновского

В ЛДПР разослали однопартийцам разъяснение по поводу ложных звонков злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского. В партии отмечают, что данная информация «ложна и безосновательна». Об этом со ссылкой на замруководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Каргинова в воскресенье, 13 февраля, сообщает РИА Новости.



Ранее в Минздраве РФ заявили, что состояние госпитализированного Жириновского оценивается как стабильное. В ЛДПР также сообщили, что состояние ее лидера стабильное, Жириновский продолжает работать.

