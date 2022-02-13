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В ЛДПР опровергли сообщения о смерти Жириновского

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В ЛДПР разослали однопартийцам разъяснение по поводу ложных звонков злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского. В партии отмечают, что данная информация «ложна и безосновательна». Об этом со ссылкой на замруководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Каргинова в воскресенье, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что состояние госпитализированного Жириновского оценивается как стабильное. В ЛДПР также сообщили, что состояние ее лидера стабильное, Жириновский продолжает работать.

«Фонтанка» писала, что 75-летнего Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. Ранее он сделал восемь прививок от COVID-19.

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Комментарии (21)

ДуремарСПб.
Подождем.Зюганов на подходе.Вова Путин ждём тебя,заждались .
sergeant-1
Помнится, ещё два дня назад там точно так же с пеной у рта опровергали сам факт его двухнедельной госпитализации....
52525252
Дай бог ему здоровья. Но уже давно пора на пенсию. Как все на 17 тысяч в месяц.
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