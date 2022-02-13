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По делу о взятке арестован сын замглавы МВД РФ Зубов

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Самарский областной суд арестовал Дениса Зубова, сына замглавы МВД РФ, по делу о взятке. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в воскресенье, 13 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Суд арестовал на два месяца Зубова в рамках дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — уточнил собеседник агентства.

Ранее самарский суд отправил под арест на время следствия еще одного фигуранта по делу о взятке — Игоря Краснова.

В свою очередь, ТАСС сообщает об аресте третьего фигуранта — бывшего директора перевалочной нефтебазы ООО «МО НТП» Василия Ермакова, который вместе с сыном замглавы МВД России Игоря Зубова подозревается по делу о даче взятки.

«Фонтанка» писала о задержании сына замглавы МВД и его предполагаемых подельников накануне, 12 февраля. По информации депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, который первым сообщил эту новость, сын замглавы МВД Зубов передал сотруднику УФСБ портфель с 18 млн рублей.

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Комментарии (9)

Maik5
"Зубов передал сотруднику УФСБ портфель с 18 млн рублей."
Они там не мелочатся.
VKuser174198221
Навальный сидит...Но дело его- "борьба с коррупцией живет"! Едроссы настолько привыкли к помоям, которые на них выливал Навальный, что теперь, в его отсутствии, обливаются помоями самостоятельно! Верной дорой идете господа! Да здравствует Хинштейн!
Андрей_78
Хинштейн красавчик!
Громкие дела вскрывает.

В соседней ветке новостей о другом замминистра МВД - Романове пишут.
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