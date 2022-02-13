По делу о взятке арестован сын замглавы МВД РФ Зубов

Самарский областной суд арестовал Дениса Зубова, сына замглавы МВД РФ, по делу о взятке. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в воскресенье, 13 февраля, сообщает «Интерфакс».



«Суд арестовал на два месяца Зубова в рамках дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — уточнил собеседник агентства.



Ранее самарский суд отправил под арест на время следствия еще одного фигуранта по делу о взятке — Игоря Краснова.



В свою очередь, ТАСС сообщает об аресте третьего фигуранта — бывшего директора перевалочной нефтебазы ООО «МО НТП» Василия Ермакова, который вместе с сыном замглавы МВД России Игоря Зубова подозревается по делу о даче взятки.

