Заболевший коронавирусом Зюганов рассказал о своём самочувствии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что чувствует себя нормально, однако присутствовать в Госдуме в понедельник, вероятно, всё же не будет.



«В целом нормально», — цитирует ответ Зюганова на вопрос о его самочувствии 13 февраля РИА Новости.



«Фонтанка» писала, что в пятницу, 11 февраля, лидер КПРФ был госпитализирован с коронавирусом. В пресс-службе партии уточнили, что в больнице Зюганов проведёт несколько дней.



Также в Москве с COVID-19 после восьми сделанных прививок госпитализирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его состояние оценивается как стабильное.

