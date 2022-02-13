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Заболевший коронавирусом Зюганов рассказал о своём самочувствии

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что чувствует себя нормально, однако присутствовать в Госдуме в понедельник, вероятно, всё же не будет.

«В целом нормально», — цитирует ответ Зюганова на вопрос о его самочувствии 13 февраля РИА Новости.

«Фонтанка» писала, что в пятницу, 11 февраля, лидер КПРФ был госпитализирован с коронавирусом. В пресс-службе партии уточнили, что в больнице Зюганов проведёт несколько дней.

Также в Москве с COVID-19 после восьми сделанных прививок госпитализирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его состояние оценивается как стабильное.

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
А лучше молчал подольше.
Савва Морозов
и по видео не обсудит вопрос по Донбассу?
как вовремя.
Brit
COVID-1917
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