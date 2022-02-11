КПРФ: Геннадий Зюганов госпитализирован

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лег на несколько дней в больницу. Об этом сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко 11 февраля.



Зюганова госпитализировали в рамках профилактики, по совету врачей. Решение принималось с учётом эпидемиологической ситуации и последних перенесенных политиком операций. «В последнее время у него были признаки простудного заболевания», — цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

Выписка Зюганова планируется через несколько дней.

Также в Москве госпитализирован с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его состояние оценивается как стабильное.