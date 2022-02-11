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КПРФ: Геннадий Зюганов госпитализирован

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лег на несколько дней в больницу. Об этом сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко 11 февраля.

Зюганова госпитализировали в рамках профилактики, по совету врачей. Решение принималось с учётом эпидемиологической ситуации и последних перенесенных политиком операций. «В последнее время у него были признаки простудного заболевания», — цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

Выписка Зюганова планируется через несколько дней.

Также в Москве госпитализирован с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его состояние оценивается как стабильное.

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Комментарии (49)

185322022
Старпёры на выход.
Денеб
Профессиональному спойлеру со стажем, папаше Зю, уже давно пора на покой.....
Swebaka
сколько яда в населении накопилось... его б в мирных целях...
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