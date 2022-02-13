Украина впервые прокомментировала запрет на въезд граждан России

Госпогранслужба Украины впервые официально прокомментировала сообщения о том, что страна перестала допускать на свою территорию граждан России.
«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — цитирует пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко издание Telegraf.
Он добавил, что ежедневно десятки иностранцев получают отказ на въезд в Украину. Среди них есть и россияне, но причиной является отсутствие необходимых документов, запреты на въезд для отдельных лиц или неспособность подтвердить цель визита.
Как писала «Фонтанка» накануне, 12 февраля, издание «Страна.ua» сообщало со ссылкой на рассказы очевидцев в телеграм-канале «Гоптовка-Нехотеевка», что россиян, за исключением тех, кто едет на похороны родственников, перестали пропускать через границу.