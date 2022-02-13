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Украина впервые прокомментировала запрет на въезд граждан России

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Госпогранслужба Украины впервые официально прокомментировала сообщения о том, что страна перестала допускать на свою территорию граждан России.

«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — цитирует пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко издание Telegraf.

Он добавил, что ежедневно десятки иностранцев получают отказ на въезд в Украину. Среди них есть и россияне, но причиной является отсутствие необходимых документов, запреты на въезд для отдельных лиц или неспособность подтвердить цель визита.

Как писала «Фонтанка» накануне, 12 февраля, издание «Страна.ua» сообщало со ссылкой на рассказы очевидцев в телеграм-канале «Гоптовка-Нехотеевка», что россиян, за исключением тех, кто едет на похороны родственников, перестали пропускать через границу.

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Комментарии (2)

ssr
Каклятское руководство оборзело-на грубость нарываются...
DimDimych
На похороны тоже не пустили.
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