Метель и снежные заносы ожидаются в Ленобласти. Одним днём не обойдётся

В городе, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье ожидается усиление ветра, местами порывы до 15 м/с. На дорогах — уже привычная нам гололедица.



В Ленобласти завтра ветер будет ещё сильнее, до 17 м/с, а также метель, снежные заносы и налипание мокрого снега. И гололедица. В понедельник погода не успокоится. В прогнозе СЗ УГМС — снова ветер порывами до 15 м/с.



Напомним, субботним утром в Петербурге выглянуло солнце, но вскоре небо затянуло тучами. На нас идёт циклон «Юта». В городе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

