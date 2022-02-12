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Метель и снежные заносы ожидаются в Ленобласти. Одним днём не обойдётся

Об ухудшении погодных условий предупреждают 12 февраля управления МЧС и в Петербурге, и в Ленинградской области.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В городе, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье ожидается усиление ветра, местами порывы до 15 м/с. На дорогах — уже привычная нам гололедица.

В Ленобласти завтра ветер будет ещё сильнее, до 17 м/с, а также метель, снежные заносы и налипание мокрого снега. И гололедица. В понедельник погода не успокоится. В прогнозе СЗ УГМС — снова ветер порывами до 15 м/с.

Напомним, субботним утром в Петербурге выглянуло солнце, но вскоре небо затянуло тучами. На нас идёт циклон «Юта». В городе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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