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В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Температура стремительно растёт. Синоптики обещают снег и сильный ветер.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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О сложной погоде петербуржцев предупреждает администрация губернатора со ссылкой на синоптиков.

По данным Росгидрометцентра, с 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля на территории города объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Синоптики ждут сильный ветер с порывами до 15 м/с, вероятно налипание мокрого снега.

«Водителям необходимо проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также проявлять особую осторожность следует пешеходам», — отмечается в сообщении.

На нас движется циклон «Юта». Ясное небо, порадовавшее горожан утром, уже к полудню заволокло тучами. Температура стремительно повышается. Если утром было около минус 7, то в 13 часов, по данным СЗ УГМС, уже минус 1,6 градуса, а вечером может быть небольшой плюс.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

an2002
Им про Фому, а они про жкх.
alexpv
Как мы же жили то в детстве в Ленинграде) То снег, то слякоть, то дождь, то ветер - и никакая МЧС не предупреждала нас о надвигающейся страшной желтой опасности))
Развели дармоедов..
nalchik11
Снег в центре-то успели убрать?
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