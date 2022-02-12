В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

О сложной погоде петербуржцев предупреждает администрация губернатора со ссылкой на синоптиков.



По данным Росгидрометцентра, с 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля на территории города объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Синоптики ждут сильный ветер с порывами до 15 м/с, вероятно налипание мокрого снега.



«Водителям необходимо проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также проявлять особую осторожность следует пешеходам», — отмечается в сообщении.

