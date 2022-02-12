«Омикрон» сделал лилипутский шаг назад. Ковидных больных в Петербурге стало меньше

Число коронавирусных пациентов в стационарах и на амбулаторном лечении в Петербурге продолжает медленно снижаться.
В эпидемической справке Смольного от 12 февраля говорится, что в стационарах лечатся 8 516 человек с COVID-19 и пневмониями (накануне сообщалось о 8 646 пациентах), в том числе 617 (вчера 625) находятся в реанимации и 311 (вчера 314) подключены к ИВЛ. Дома остаются 160 805 больных (вчера 160 047). То есть снижаются все основные показатели. Суточная заболеваемость сегодня тоже показала небольшое снижение на фоне вчерашнего взлёта, однако Петербург остаётся на первом месте по стране.
Больше стало только пациентов в «Ленэкспо» — 437 против 426 накануне, а также в пансионате «Заря» — 543 против 532.
Первую дозу вакцины в Петербурге получили 2,37 млн жителей, включая 2 114 детей. Завершили прививочный цикл 2,94 миллиона человек. В запасе остаётся 679,5 тысячи доз.