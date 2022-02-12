FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Омикрон» сделал лилипутский шаг назад. Ковидных больных в Петербурге стало меньше

6
Печать

Число коронавирусных пациентов в стационарах и на амбулаторном лечении в Петербурге продолжает медленно снижаться.

В эпидемической справке Смольного от 12 февраля говорится, что в стационарах лечатся 8 516 человек с COVID-19 и пневмониями (накануне сообщалось о 8 646 пациентах), в том числе 617 (вчера 625) находятся в реанимации и 311 (вчера 314) подключены к ИВЛ. Дома остаются 160 805 больных (вчера 160 047). То есть снижаются все основные показатели. Суточная заболеваемость сегодня тоже показала небольшое снижение на фоне вчерашнего взлёта, однако Петербург остаётся на первом месте по стране.

Больше стало только пациентов в «Ленэкспо» — 437 против 426 накануне, а также в пансионате «Заря» — 543 против 532.

Первую дозу вакцины в Петербурге получили 2,37 млн жителей, включая 2 114 детей. Завершили прививочный цикл 2,94 миллиона человек. В запасе остаётся 679,5 тысячи доз.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Piter Russo
Врачи выписывают через 7 дней при отсутствии клинических симптомов орви с положительными масками...
sergeant-1
Выходные, больничный не нужен....
Тов.Сталин
Заголовки не иначе альтернативно одарённые пишут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний