«Омикрон» сделал лилипутский шаг назад. Ковидных больных в Петербурге стало меньше

В эпидемической справке Смольного от 12 февраля говорится, что в стационарах лечатся 8 516 человек с COVID-19 и пневмониями (накануне сообщалось о 8 646 пациентах), в том числе 617 (вчера 625) находятся в реанимации и 311 (вчера 314) подключены к ИВЛ. Дома остаются 160 805 больных (вчера 160 047). То есть снижаются все основные показатели. Суточная заболеваемость сегодня тоже показала небольшое снижение на фоне вчерашнего взлёта , однако Петербург остаётся на первом месте по стране.

Число коронавирусных пациентов в стационарах и на амбулаторном лечении в Петербурге продолжает медленно снижаться.

Больше стало только пациентов в «Ленэкспо» — 437 против 426 накануне, а также в пансионате «Заря» — 543 против 532.

Первую дозу вакцины в Петербурге получили 2,37 млн жителей, включая 2 114 детей. Завершили прививочный цикл 2,94 миллиона человек. В запасе остаётся 679,5 тысячи доз.

