Тепло задерживается. Самую большую аномалию обещают Северо-Западу

Аномально высокая температура продержится на европейской части России как минимум до 20 февраля. Северо-Запад, где расположен Петербург, войдёт в число лидеров по теплу, прогнозирует главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.



«Больше всего превышение [температуры] над нормой [ожидается] в центре европейской части России и на северо-западе. На юге аномалия — [превышение нормы на] четыре-шесть градусов, то есть тоже теплая погода. Только на побережье Краснодарского края и в республиках Северного Кавказа чуть пониже — превышение [температуры над нормой составит] порядка двух-трех градусов», — цитирует ТАСС Макарову 12 февраля.

