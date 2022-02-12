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Тепло задерживается. Самую большую аномалию обещают Северо-Западу

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Аномально высокая температура продержится на европейской части России как минимум до 20 февраля. Северо-Запад, где расположен Петербург, войдёт в число лидеров по теплу, прогнозирует главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Больше всего превышение [температуры] над нормой [ожидается] в центре европейской части России и на северо-западе. На юге аномалия — [превышение нормы на] четыре-шесть градусов, то есть тоже теплая погода. Только на побережье Краснодарского края и в республиках Северного Кавказа чуть пониже — превышение [температуры над нормой составит] порядка двух-трех градусов», — цитирует ТАСС Макарову 12 февраля.

Высокие показатели, по словам синоптика, сохранятся на протяжении ближайшей декады, то есть до 20 февраля.

В Петербурге, напомним, температура повышается уже сейчас. Циклон «Юта» несёт мокрый снег и сильный ветер.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

266410437
Беглов радостно достает бутылочку водки выпить за погоду. Снег сам расстает, можно не убирать.
bluxer
Аномалия давно стала нормой. Спасибо жруналистам.
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