Финляндия смягчает ресторанные ограничения, а в марте может полностью снять ковидные запреты

Госсовет Финляндии принял решение смягчить ограничение на посещение заведений общепита с 14 февраля. Об этом рассказало издание Yle.



Рестораны в Финляндии с понедельника будут работать до полуночи, а продажа алкогольных напитков будет разрешена до 23:00.



Кроме того, по данным Yle, с этого же дня в Хельсинки и столичном регионе Уусимаа снимаются все ограничения на проведение мероприятий. Решение приняло управление органов госвласти в Южной Финляндии. Послабление запретов объяснили тем, что пик эпидемии в стране миновал.

