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Финляндия смягчает ресторанные ограничения, а в марте может полностью снять ковидные запреты

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Госсовет Финляндии принял решение смягчить ограничение на посещение заведений общепита с 14 февраля. Об этом рассказало издание Yle.

Рестораны в Финляндии с понедельника будут работать до полуночи, а продажа алкогольных напитков будет разрешена до 23:00.

Кроме того, по данным Yle, с этого же дня в Хельсинки и столичном регионе Уусимаа снимаются все ограничения на проведение мероприятий. Решение приняло управление органов госвласти в Южной Финляндии. Послабление запретов объяснили тем, что пик эпидемии в стране миновал.

В случае благоприятной эпидемиологической ситуации в течение марта в стране могут быть сняты все коронавирусные ограничения.

На этой неделе, напомним, власти Суоми анонсировали послабление для туристов с 15 февраля. Так, отменяется требование об обязательном тесте на COVID-19, который стали требовать у путешественников в конце января. Однако на границе по-прежнему будут проверять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19. Звучали и предложения открыть границу для россиян.

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Комментарии (4)

266410437
Ну у них по ТиВи Канаду показывают, делают выводы правильные после просмотра новостей из Канады.
Antuan Rokanten
Если случится отвратительная агрессия России в отношении Украины, то, боюсь, что про поездки в Финляндию можно забыть.
тов
Такие добрые финны, так любят русских.

Жалко, что война помешает.
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