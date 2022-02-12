Финляндия смягчает ресторанные ограничения, а в марте может полностью снять ковидные запреты

Госсовет Финляндии принял решение смягчить ограничение на посещение заведений общепита с 14 февраля. Об этом рассказало издание Yle.
Рестораны в Финляндии с понедельника будут работать до полуночи, а продажа алкогольных напитков будет разрешена до 23:00.
Кроме того, по данным Yle, с этого же дня в Хельсинки и столичном регионе Уусимаа снимаются все ограничения на проведение мероприятий. Решение приняло управление органов госвласти в Южной Финляндии. Послабление запретов объяснили тем, что пик эпидемии в стране миновал.
В случае благоприятной эпидемиологической ситуации в течение марта в стране могут быть сняты все коронавирусные ограничения.
На этой неделе, напомним, власти Суоми анонсировали послабление для туристов с 15 февраля. Так, отменяется требование об обязательном тесте на COVID-19, который стали требовать у путешественников в конце января. Однако на границе по-прежнему будут проверять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19. Звучали и предложения открыть границу для россиян.