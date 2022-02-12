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США не исключают, что вторжение России на Украину произойдёт до закрытия Олимпийских игр

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Вторжение России на Украину может произойти до конца Олимпиады в Пекине, об этом 11 февраля заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он считает, что Россия сосредоточила достаточное количество сил для масштабной операции, передает Reuters. Зимняя Олимпиада, напомним, завершится 20 февраля.

Салливан предполагает, что вторжение может стартовать с воздушной атаки. При этом он отметил, что в Вашингтоне не знают, отдал ли Путин приказ о начале операции и принял ли он в принципе окончательное решение. Советник президента убежден, что если уж Россия решит напасть, то может атаковать и Киев. По его словам, Москва ищет предлог для оправдания вторжения. Салливан рекомендовал всем американцам, находящимся на Украине, как можно скорее покинуть страну.

В пятницу иностранные государства признавали своих граждан покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью. За соотечественников беспокоятся Нидерланды, Южная Корея и Япония. Великобритания эвакуирует сотрудников посольства в Киеве.

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Комментарии (17)

Свободу Лёхе!
Это будет не вторжение, а.. - защита интересов Граждан РФ! )
266172081
Побольше истерии, пин...ы))).

Чем больше будет таких говновбросов, тем меньше им будут верить в мире. А навбрасывали они уже богато
Эд Хэммет
Срок начала - 15-19 февраля. Вероятность - 80%. Крейсеры подтянули и с Балтики, и даже с Дальнего Востока. И это только для учений? Авианосец "Гарри Трумэн" в Сплите. Отобьётся ли он? Будет ли не только десант с моря, но и танки от Лукашенко? Тогда Белоруссия войдёт в состав РФ в ближайшее время. Сегодня Лавров оказался то ли немым, то ли глухим. Значит, дипломатия подходит к концу.
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