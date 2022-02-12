США не исключают, что вторжение России на Украину произойдёт до закрытия Олимпийских игр

Вторжение России на Украину может произойти до конца Олимпиады в Пекине, об этом 11 февраля заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он считает, что Россия сосредоточила достаточное количество сил для масштабной операции, передает Reuters. Зимняя Олимпиада, напомним, завершится 20 февраля.



Салливан предполагает, что вторжение может стартовать с воздушной атаки. При этом он отметил, что в Вашингтоне не знают, отдал ли Путин приказ о начале операции и принял ли он в принципе окончательное решение. Советник президента убежден, что если уж Россия решит напасть, то может атаковать и Киев. По его словам, Москва ищет предлог для оправдания вторжения. Салливан рекомендовал всем американцам, находящимся на Украине, как можно скорее покинуть страну.