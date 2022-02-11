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Обвиненный в миллионной взятке чиновник из Красного Села отправлен под домашний арест

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Красносельский районный суд избрал меру пресечения Валерию Мещерякову, который обвиняется в корыстной составляющей при заключении контрактов на уборку дворов.

Чиновник отправлен под домашний арест до 7 апреля. Об этом 11 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сам Мещеряков против квартирной изоляции не возражал, однако заявил, что предпочел бы более мягкую меру пресечения — например, запрет определенных действий.

Валерий Мещеряков обвиняется в получении взятки. Размер ее определен как крупный — 1 082 000 рублей. Начальник отдела закупок администрации Красносельского района был задержан в своем кабинете 9 февраля. Следствие считает, что прошлым летом он принимал денежные подношения от коммерсантов, которые в итоге подписали госконтракты на уборку внутриквартальных территорий.

Накануне Петербург накрыло лавиной обысков. Оперативники многих районных отделов экономической полиции прошлись по 60 адресам жилкомсервисов, дорожных предприятий и их многочисленных подрядчиков.
Работал единый командный центр в ГУ МВД, он координировал действия 200 полицейских, следователей и сотрудников СОБР. По итогам «снежных» обысков были задержаны шесть человек.

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Комментарии (1)

LGlo
Опять Красносельский район ужался до одного Красного Села? 😆😆😆
Ну, или Красное Село разрослось до целого района 😜
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