Обвиненный в миллионной взятке чиновник из Красного Села отправлен под домашний арест

Красносельский районный суд избрал меру пресечения Валерию Мещерякову, который обвиняется в корыстной составляющей при заключении контрактов на уборку дворов.

Чиновник отправлен под домашний арест до 7 апреля. Об этом 11 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сам Мещеряков против квартирной изоляции не возражал, однако заявил, что предпочел бы более мягкую меру пресечения — например, запрет определенных действий.

Валерий Мещеряков обвиняется в получении взятки. Размер ее определен как крупный — 1 082 000 рублей. Начальник отдела закупок администрации Красносельского района был задержан в своем кабинете 9 февраля. Следствие считает, что прошлым летом он принимал денежные подношения от коммерсантов, которые в итоге подписали госконтракты на уборку внутриквартальных территорий.