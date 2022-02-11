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Российский рынок акций падает в пределах 4,4%

Ключевые индексы российского рынка падают в ходе торгов 11 февраля. К середине дня они потеряли 3,5–4,4% и продолжают снижение.

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Как следует из данных Мосбиржи на 14:20, одноименный индекс снизился на 3,64% к закрытию, до 3 523 пункта, РТС — на 4,39%, до 1 479 пункта. Среди «голубых фишек» больше всех подешевели бумаги TCS Group (Тинькофф банк, -4,2%), En+ (-3,41%), «Роснефти» (-3,4%), «Русгидро» (-3,3%), Head Hunter (-3,16%). В лидерах роста оказались «Фосагро» и «Русал», бумаги которых подорожали на 1,13% и 0,3% соответственно.

Наиболее резкое падение индексов пришлось на 11:30–11:40. После сообщения ЦБ об увеличении ключевой ставки до 9,5% годовых в 13:30, рынок продолжил снижение. Рубль отреагировал на новость незначительными колебаниями. По данным на 14:26, курс доллара вырос почти на 4 копейки и составил 75,06 рубля. Курс евро снизился на 30 копеек, до 85,51 рубля.

Ранее Банк России из-за высокой инфляции в стране повысил ключевую ставку сразу на 1%, до 9,5%. Как сообщала «Фонтанка», это отсечет тысячи средних и малых компаний от возможности взять кредит на свою деятельность.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Как это наш рынок, опускаясь так медленно, шмякается так громко?
SlawaPiter
Это совершенно прогнозируемое явление.
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