Росстат нашел дополнительный триллион доходов россиян от собственности в 2020 году

Росстат в среду уточнил данные по денежным доходам россиян за 2020 год. Как выяснил 11 февраля РБК, изменения внесли после пересмотра доходов от собственности. Показатель увеличили на
Показатель денежных доходов граждан включает в себя предпринимательские доходы, оплату труда, соцвыплаты и прочие денежные поступления. Все они так или иначе подверглись корректировкам, но особо сильно были пересмотрены доходы от собственности, соцвыплаты и прочие денежные поступления.
В результате уровень поступлений от собственности в 2020 году был увеличен на
В денежном выражении показатель вырос с 2,7 трлн до 3,7 трлн рублей. Изменилась и доля доходов от собственности в структуре всех доходов населения — она выросла с
По итогам пересмотра, общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 млрд рублей больше и составила 63,4 трлн рублей. Падение реальных располагаемых доходов в первый год пандемии коронавируса составило
Что касается 2021 года, по данным Росстата, реальные доходы россиян выросли на