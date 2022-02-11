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Росстат нашел дополнительный триллион доходов россиян от собственности в 2020 году

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Росстат в среду уточнил данные по денежным доходам россиян за 2020 год. Как выяснил 11 февраля РБК, изменения внесли после пересмотра доходов от собственности. Показатель увеличили на 34,6 %, или почти на 1 трлн рублей.

Показатель денежных доходов граждан включает в себя предпринимательские доходы, оплату труда, соцвыплаты и прочие денежные поступления. Все они так или иначе подверглись корректировкам, но особо сильно были пересмотрены доходы от собственности, соцвыплаты и прочие денежные поступления.

В результате уровень поступлений от собственности в 2020 году был увеличен на 34,6 %, в основном за счет выплаты гражданам дивидендов. В эту статью доходов попадают доходы от финансовых активов — акций, облигаций, банковских вкладов. Поступления от сдачи в аренду жилья учитываются как доходы от предпринимательской деятельности.

В денежном выражении показатель вырос с 2,7 трлн до 3,7 трлн рублей. Изменилась и доля доходов от собственности в структуре всех доходов населения — она выросла с 4,3 % до 5,8 %. Это максимальное значение доли с 2013 года, когда Росстат стал считать доходы по новому методу.

По итогам пересмотра, общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 млрд рублей больше и составила 63,4 трлн рублей. Падение реальных располагаемых доходов в первый год пандемии коронавируса составило 2 %, а не 2,8 %, как сообщалось ранее.

Что касается 2021 года, по данным Росстата, реальные доходы россиян выросли на 3,1 % к пандемическому 2020 году.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Какие же они россияне без недоимок.
f0ntan
У кого есть вторая квартира, но кто не декларирует её в качестве источника дохода от сдачи в найм, росстат и нфс за вас всё сами посчитали. Допналоги потом потребуют выплатить. Для подтверждения сведений по всем съёмным квартирам шманают участковые и проверяют, кто в них проживает
Antivse
Теперь многия чиновники и депутаты уснуть не смогут, будут придумывать новые относительно законные способы как изъять...
Но звучит красиво, целый трильен на всех россиян, и у тех, кто заводы и месторождения украл и у тех, у кого одни портки и куча долгов, у них общий трильен излишков выявлен. У кого же будут пытаться отжать этот вопиющий излишек?)
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