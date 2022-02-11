Росстат нашел дополнительный триллион доходов россиян от собственности в 2020 году

Показатель денежных доходов граждан включает в себя предпринимательские доходы, оплату труда, соцвыплаты и прочие денежные поступления. Все они так или иначе подверглись корректировкам, но особо сильно были пересмотрены доходы от собственности, соцвыплаты и прочие денежные поступления.

Росстат в среду уточнил данные по денежным доходам россиян за 2020 год. Как выяснил 11 февраля РБК, изменения внесли после пересмотра доходов от собственности. Показатель увеличили на 34,6 %, или почти на 1 трлн рублей.

В результате уровень поступлений от собственности в 2020 году был увеличен на 34,6 % , в основном за счет выплаты гражданам дивидендов. В эту статью доходов попадают доходы от финансовых активов — акций, облигаций, банковских вкладов. Поступления от сдачи в аренду жилья учитываются как доходы от предпринимательской деятельности.



В денежном выражении показатель вырос с 2,7 трлн до 3,7 трлн рублей. Изменилась и доля доходов от собственности в структуре всех доходов населения — она выросла с 4,3 % до 5,8 % . Это максимальное значение доли с 2013 года, когда Росстат стал считать доходы по новому методу.



По итогам пересмотра, общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 млрд рублей больше и составила 63,4 трлн рублей. Падение реальных располагаемых доходов в первый год пандемии коронавируса составило 2 % , а не 2,8 % , как сообщалось ранее.

