Суд избрал меру пресечения миллиардеру Шепелю — предполагаемому виновнику ДТП на Рублевке

Никулинский районный суд в Москве избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий миллиардеру Алексею Шепелю, предполагаемому виновнику массовой аварии на Рублевском шоссе. Информация 10 февраля появилась на сайте суда, пресс-служба прокуратуры столицы также сообщила об избрании меры, но не заостряя внимание на личности подозреваемого.
«Суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года», — говорится в сообщении надзорного органа.
Массовое ДТП на Рублевке произошло двумя днями ранее. Предполагаемым виновником столичные СМИ называли миллиардера, владельца девелоперской компании S.Holding Алексея Шепеля. Он заявил, что перед столкновением ему стало плохо, с места аварии его госпитализировали. 9 февраля по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.