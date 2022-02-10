Суд избрал меру пресечения миллиардеру Шепелю — предполагаемому виновнику ДТП на Рублевке

Никулинский районный суд в Москве избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий миллиардеру Алексею Шепелю, предполагаемому виновнику массовой аварии на Рублевском шоссе. Информация 10 февраля появилась на сайте суда, пресс-служба прокуратуры столицы также сообщила об избрании меры, но не заостряя внимание на личности подозреваемого.



«Суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года», — говорится в сообщении надзорного органа.

