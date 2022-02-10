Драчливого директора управляющей компании, рабочего которой убило сосулькой, все-таки арестовали в Петербурге

Гендиректору УК вменяют воспрепятствование следствию и применение насилия в отношении представителя власти. «Фонтанка» ранее подробно писала о том, что, по мнению следствия, натворил Тадевосян. Он якобы вырвал из рук у лейтенанта юстиции два мобильных телефона, которые тот готовился изъять. Где гаджеты находятся сейчас, так до сих пор и не ясно. Затем Тадевосян сорвал со следователя очки и толкнул. Сотрудник СК ударился головой и спиной об стену.

Следствие заявило ходатайство об аресте, мотивируя это тем, что Тадевосян уже при следователе принялся уничтожать улики (телефоны). Кроме того, СК считает, что мужчина с горячим нравом может стать потенциальной опасностью для свидетелей по делу о падении сосульки на дворника.



7 февраля у дома 94 по Большому Сампсониевскому проспекту 29-летний дворник погиб от упавшей сосульки. «Фонтанка» показала двор, где погибла первая жертва этой зимы.

