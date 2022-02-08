«Ждем следующую смерть из-за льда». «Фонтанка» показывает двор, где погибла первая жертва петербургской зимы

Несмотря на предупреждение об угрозе, у дома № 94 все равно стоят припаркованные машины. Буквально — в окружении упавших с крыши ледяных глыб. Во дворе достаточно людно: то и дело кто-то проходит мимо, опасливо поглядывая наверх. Там, наверху, кстати, уже нет очевидных сосулек, но кое-где выглядывают края снежных шапок.

О смерти дворника слышали многие, но лично его не знали.

— Вот здесь он упал, даже покрывало осталось, которым тело накрыли, — рассказывает корреспонденту «Фонтанки» мужчина, указывая на голубой кусок ткани на фанере.



Вокруг щедро рассыпаны льдины и валяется оградительная конструкция. По периметру дома кое-где растянуты красно-белые ленты.

— Видела вчера из окна, лежало тело, потом приехала полиция, Следственный комитет, скорая. Ждем следующую смерть из-за льда — видите, до сих пор с крыши падает, — пытается шутить девушка с грустными глазами.

Фото: Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру» Фото: Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру» Фото: Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру» Фото: Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру» Фото: Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру» Фото: Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру» Фото: Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру» Фото: Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру» Фото: Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Через несколько минут к дому подходят две женщины. Они ведут промышленного альпиниста. Красавец в каске и со снаряжением. Дамочки суетятся, что-то обсуждают. Разговаривать самая активная из них отказывается:

— Не могу, мы тут уборку организуем.

Территорию огораживают, альпинист проходится по крыше лопатой, а сброшенной на землю наледью занимается трактор.



Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру»

Дом 94 по Большому Сампсониевскому проспекту находится в ведомстве управляющей компании «Релакс». По первому адресу (проспект Пархоменко, 8) закрыто. На двери — порванный кусок бумаги с надписью: «Опечатано». Никого не ждут и на Михайлова, 8 (второй адрес УК). По телефону представитель «управляшки» отвечает, что компания работает на удаленке.



Фото: Елизавета Строгальщикова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ранее в Следственном комитете сообщили, что погибший 29-летний гражданин Узбекистана не был официально трудоустроен в УК «Релакс». 7 февраля он чистил крыши. Когда спустился вниз, чтобы убрать сброшенное, на него упал кусок наледи.

8 февраля возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также еще одно, по факту насилия в отношении представителя власти — когда в офис управляющей компании пришли с обыском, ее гендиректор так распереживался, что сбил очки с носа следователя.

