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Директору УК, обвиняемому в избиении следователя после гибели рабочего от сосульки, продлили срок задержания

Калининский районный суд продлил на 72 часа срок задержания Артуру Тадевосяну, обвиняемому в воспрепятствовании следствию и применении насилия в отношении представителя власти. Тадевосян, напомним, является гендиректором управляющей компании «Релакс». Именно с крыши, находящейся в ее ведении, упала наледь, от которой погиб дворник.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина свою вину не признает. В ходе предварительного следствия было установлено, что Тадевосян ночью 8 февраля в помещении УК на улице Михайлова, 8 напал на следователя следственного отдела по Выборгскому району. Сперва он выхватил два мобильных телефона из рук лейтенанта юстиции, которые готовились изъять и приобщить к делу о причинении смерти по неосторожности. Затем гендиректор сорвал с лица следователя очки, а после толкнул, отчего сотрудник СК «ударился о стену телом и головой».

Как рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе городских судов, телефоны, схваченные Тадевосяном, так и не нашли после конфликта. Это, к слову, стало одной из причин, по которым следствие ходатайствовало об аресте гендиректора. Также представитель СК счел, что, будучи таким агрессивным, Тадевосян может надавить на свидетелей. Защита ходатайствовала о продлении срока задержания, суд это ходатайство удовлетворил.

Накануне у дома 94 по Большому Сампсониевскому проспекту 29-летний дворник погиб от упавшей сосульки. «Фонтанка» показала двор, где погибла первая жертва этой зимы.

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Комментарии (5)

lexandr_5e4ce78957e84
телефоны, видимо, содержали сведения, за которые нападение на следователя стоило совершить....
Abu-Denis
"двор, где погибла первая жертва этой зимы"

Что значит первая жертва? А перемолотый рабочий снегоприемного пункта уже не в счет?
ДуремарСПб.
Со всего бывшего советского союза смотрю жулики собрались грабить наш город.Даа.Сбеглов тут еще просто старожил мафии.
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