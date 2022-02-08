Директору УК, обвиняемому в избиении следователя после гибели рабочего от сосульки, продлили срок задержания

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина свою вину не признает. В ходе предварительного следствия было установлено, что Тадевосян ночью 8 февраля в помещении УК на улице Михайлова, 8 напал на следователя следственного отдела по Выборгскому району. Сперва он выхватил два мобильных телефона из рук лейтенанта юстиции, которые готовились изъять и приобщить к делу о причинении смерти по неосторожности. Затем гендиректор сорвал с лица следователя очки, а после толкнул, отчего сотрудник СК «ударился о стену телом и головой».

Как рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе городских судов, телефоны, схваченные Тадевосяном, так и не нашли после конфликта. Это, к слову, стало одной из причин, по которым следствие ходатайствовало об аресте гендиректора. Также представитель СК счел, что, будучи таким агрессивным, Тадевосян может надавить на свидетелей. Защита ходатайствовала о продлении срока задержания, суд это ходатайство удовлетворил.



Накануне у дома 94 по Большому Сампсониевскому проспекту 29-летний дворник погиб от упавшей сосульки. «Фонтанка» показала двор, где погибла первая жертва этой зимы.

