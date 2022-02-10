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Самосвалы заблокировали Ленсоветовскую дорогу, пробка ползет на Московское шоссе

Многострадальное Московское шоссе в Шушарах вновь готовится встать в пробке из-за аварии с грузовиками. На этот раз они не разъехались на прилегающей улице.

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На повороте с Московского шоссе на Ленсоветовскую дорогу вечером 10 февраля столкнулись два самосвала, сообщает в группе «Славянка | Подслушано» очевидец Андрей. Из-за аварии проезд по дороге оказался заблокирован в обе стороны.

По данным «Яндекс.Пробок», на Ленсоветовской дороге скопился километровый затор в обе стороны, и уже копится пробка на Московском шоссе к перекрестку с Ленсоветовской в направлении Петербурга. Кроме того, в направлении области на московской трассе наблюдается 3-километровая пробка от «Ленты» до Курьерского проезда.

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Утром 10 февраля из-за ДТП на Московском шоссе тоже собралась большая пробка, и автобусы были вынуждены идти в обход. Этой зимой на трассе подобная ситуация уже стала традицией.

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Комментарии (4)

Zloi_prohozhiy
Отобрать у этих обоих кретинов права на категории С и Д, и никогда больше не выдавать
mavar
Когда уже запретят фурам въезжать в город в дневное время? Въезд и выезд только ночью!
zelf
Тьфу! Я то думал как в Канаде началось.
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