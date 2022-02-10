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Детская вакцинация на марше. Посмотрите, как в Петербурге прививают суворовцев

В Петербурге проходит вакцинация от ковида воспитанников Суворовского военного училища. В зависимости от возраста требуют согласия в разных формах. О том, как это происходит, 10 февраля рассказывает и показывает «Фонтанка».

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Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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О том, что с начала недели суворовцев начнут прививать, в прошлые выходные рассказывала пресс-служба Западного военного округа. Воспитанников училища, которым от 12 до 17 лет, вакцинируют только по согласию родителей. Тех, кто старше 15, — еще и после самостоятельно подписанного собственного согласия. При медицинских противопоказаниях к вакцинации не допускают.

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«Фонтанка» подробно описывала, как организована детская вакцинация от COVID-19 в Петербурге. Используется препарат «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»). Ответы на самые насущные вопросы по теме — здесь.

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (15)

Fluorostar
Да. Давайте всех по приказу. Бесплодные мальчишки. Только в путь…..
hoboot
и то за что колоть... или патриотизм должен быть с антителами :)
266094080
Бедные дети
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