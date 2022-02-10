Детская вакцинация на марше. Посмотрите, как в Петербурге прививают суворовцев

О том, что с начала недели суворовцев начнут прививать, в прошлые выходные рассказывала пресс-служба Западного военного округа. Воспитанников училища, которым от 12 до 17 лет, вакцинируют только по согласию родителей. Тех, кто старше 15, — еще и после самостоятельно подписанного собственного согласия. При медицинских противопоказаниях к вакцинации не допускают.
«Фонтанка» подробно описывала, как организована детская вакцинация от COVID-19 в Петербурге. Используется препарат «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»). Ответы на самые насущные вопросы по теме — здесь.