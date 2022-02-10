Задержанный в Казахстане киргизский музыкант Рузахунов рассказал о пытках

Музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов, который был задержан в Казахстане силовиками по подозрению в терроризме, признался, что подвергся пыткам.



«На допросах я постоянно повторял, а на пытках кричал, что являюсь известным музыкантом, просил просто вбить моё имя в поисковике», — написал 10 февраля Рузахунов в своем Instagram.



По словам музыканта, его выбрали из сотен задержанных и заставили заучить речь, которую он затем произнес на камеру. Джазмен заверил, что после физического насилия он был в плохом состоянии.

