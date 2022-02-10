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Задержанный в Казахстане киргизский музыкант Рузахунов рассказал о пытках

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Музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов, который был задержан в Казахстане силовиками по подозрению в терроризме, признался, что подвергся пыткам.

«На допросах я постоянно повторял, а на пытках кричал, что являюсь известным музыкантом, просил просто вбить моё имя в поисковике», — написал 10 февраля Рузахунов в своем Instagram.

По словам музыканта, его выбрали из сотен задержанных и заставили заучить речь, которую он затем произнес на камеру. Джазмен заверил, что после физического насилия он был в плохом состоянии.

«По оценке врачей, мне оставалось недолго, ведь сломанные рёбра уже повредили левое лёгкое, не хватало пары ударов, чтобы повредить сердце», — сообщил Рузахунов.

В начале января в эфире казахского телеканала «Хабар 24» показали сюжет об участнике массовых беспорядков — якобы нанятом за 200 долларов безработном жителе Киргизии Закире Убурове. В мужчине узнали прилетевшего на гастроли джазмена Рузахунова.

В Киргизии возмутились задержанием известного земляка. В интервью журналистам музыкант отметил, что его видео с признанием стало следствием разговора с сокамерниками. Они посоветовали ему признаться в участии в митинге за деньги. Он также говорил, что его не пытали, а следы побоев были получены при задержании. Рузахунов сообщил, что 7 января ехал в такси, а задержали его на военном посту. 10 января он вернулся на родину.

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Комментарии (2)

SU LUX INN
че он Чешет! каких еще музыкантов Выдумал! из Киргизии есть известные разве Плиточники! есть известный плиточник Рахат - знаменит во Всем микрорайоне, обращайтесь!
07A
Когда тебя вбили в поисковик...
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