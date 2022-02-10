Пока ФСБ рапортует о массовом задержании «минёров», в Петербурге одна за другой эвакуируются школы

За эвакуацией из школы №129 на Большой Пороховской в четверг днём наблюдала подписчица паблика «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». На кадрах дети покидают здание и встают в организованный строй за школьной территорией. Автор поста уточняет, что это не плановая прогулка: заведение «заминировали».

Тревожный сигнал получили в 367-й на Дунайском проспекте. Как сообщили «Фонтанке» в администрации Фрунзенского района, учебное заведение уже проверили, ничего взрывоопасного не найдено.

«Дети под контролем педагогов оделись и организованно вышли на улицу. Были вызваны сапёры. На время проверки детей разместили в соседней школе №302. Учеников младших классов на усмотрение родителей разрешили забрать домой. В данный момент учебный процесс в школе продолжается. Никто не замёрз», — рассказал пресс-секретарь администрации Михаил Калинин.

10 февраля ФСБ сообщила о задержании 14 человек, которые, по версии спецслужбы, причастны к волне ложных минирований в России. Кроме того, выявлен куратор — 18-летний киевский студент факультета информационной безопасности.



Данные о возможной причастности к электронным атакам на социальные и торговые объекты юного выходца с Украины и студента-программиста из России правоохранители Петербурга проверяли в 2019 году. Тогда «почтовые террористы» вступили в переписку с «Фонтанкой» и намекнули на свою принадлежность к многомиллионной армии поклонников игры Minecraft.

