FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
74.80р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Пока ФСБ рапортует о массовом задержании «минёров», в Петербурге одна за другой эвакуируются школы

Лжеминёры продолжают «бомбить» петербургские школы 10 февраля. Прерывать уроки пришлось в заведениях Красногвардейского и Фрунзенского районов.

6
Печать

За эвакуацией из школы №129 на Большой Пороховской в четверг днём наблюдала подписчица паблика «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». На кадрах дети покидают здание и встают в организованный строй за школьной территорией. Автор поста уточняет, что это не плановая прогулка: заведение «заминировали».

Утром сообщение о «бомбе» прервало занятия в школе №547 Красносельского района.

Тревожный сигнал получили в 367-й на Дунайском проспекте. Как сообщили «Фонтанке» в администрации Фрунзенского района, учебное заведение уже проверили, ничего взрывоопасного не найдено.

«Дети под контролем педагогов оделись и организованно вышли на улицу. Были вызваны сапёры. На время проверки детей разместили в соседней школе №302. Учеников младших классов на усмотрение родителей разрешили забрать домой. В данный момент учебный процесс в школе продолжается. Никто не замёрз», — рассказал пресс-секретарь администрации Михаил Калинин.

10 февраля ФСБ сообщила о задержании 14 человек, которые, по версии спецслужбы, причастны к волне ложных минирований в России. Кроме того, выявлен куратор — 18-летний киевский студент факультета информационной безопасности.

Данные о возможной причастности к электронным атакам на социальные и торговые объекты юного выходца с Украины и студента-программиста из России правоохранители Петербурга проверяли в 2019 году. Тогда «почтовые террористы» вступили в переписку с «Фонтанкой» и намекнули на свою принадлежность к многомиллионной армии поклонников игры Minecraft.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Perlamarg
А какие-то заявления или требования эти "минеры" озвучивают? И странно как-то: если "террористы" против власти или страны, то объектами их внимания должны быть отнюдь не школы.
265859857
Ну надо же им показать, что чёрную икру не зря едят
Static
Вы же сами написали - остальных «минеров» ищут. Не всех взяли.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний