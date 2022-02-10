Уроки в школе Красносельского района прервала эвакуация

«В чате родителей пишут об эвакуации детей. Родители пытаются понять, где их искать, телефоны школы не отвечают», — рассказал читатель.



Связаться со школой на улице Адмирала Коновалова корреспонденту также не удалось. В дежурной службе администрации района уточнили, что школьники и персонал вышли на улицу после того, как поступила информация о минировании.

«Там быстро проверка пройдёт, уже заканчивают. Не беспокойтесь, сейчас все на месте будут», — успокоил дежурный.



Тем временем в паблике «БЖonline | Балтийская Жемчужина» сообщают, что детей нужно забирать из офиса продаж «Балтийской жемчужины». «Службы на месте. Начальные классы — просят детей забрать. Старшеклассников отпускают», — пишет Светлана.

