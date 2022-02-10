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Уроки в школе Красносельского района прервала эвакуация

На внеплановую прогулку отправились ученики школы № 547 Красносельского района Петербурга утром 10 февраля. Об эвакуации «Фонтанке» сообщили родители, «потерявшие» детей.

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«В чате родителей пишут об эвакуации детей. Родители пытаются понять, где их искать, телефоны школы не отвечают», — рассказал читатель.

Связаться со школой на улице Адмирала Коновалова корреспонденту также не удалось. В дежурной службе администрации района уточнили, что школьники и персонал вышли на улицу после того, как поступила информация о минировании.

«Там быстро проверка пройдёт, уже заканчивают. Не беспокойтесь, сейчас все на месте будут», — успокоил дежурный.

Тем временем в паблике «БЖonline | Балтийская Жемчужина» сообщают, что детей нужно забирать из офиса продаж «Балтийской жемчужины». «Службы на месте. Начальные классы — просят детей забрать. Старшеклассников отпускают», — пишет Светлана.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

А13579
Ещё не весна, а уже обострения…
teodor
Да, да тренировка будущих событий, не беспокойтесь(
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