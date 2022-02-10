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Девочка, которую мать душила шарфом и выкинула на мороз в Саратовской области, выздоровела

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Пятилетняя девочка, которую мать почти задушила и выкинула на мороз в городе Аткарске Саратовской области, выздоровела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Девочка в ясном сознании, самостоятельно дышит, ест, полностью завершилось заживление трансплантированной кожи», — цитирует сообщение ведомства 10 февраля «Интерфакс».

Отмечается, что врачам удалось избежать ампутации и провести трансплантацию участков кожи конечностей, наиболее пострадавших от обморожения.

«Фонтанка» писала, что мать пострадавшей девочки арестовали до 21 февраля. Следствие полагает, что в конце декабря прошлого года женщина рассердилась на непослушных детей — пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына, — придушила их шарфом и выкинула в овраг возле дома. Мальчик скончался, девочке успели помочь, она перенесла клиническую смерть. Мать признала вину и раскаялась, в отношении нее возбуждено дело о покушении на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью.

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Комментарии (2)

Black_Pathfinder
Это существо вообще непонятно, как называть. Животных оскорблять сравнением не хочется, они не убивают собственных детей.
B17S
Это существо нельзя называть матерью.
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