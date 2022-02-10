«Коммерсантъ»: Из «Лиги безопасного интернета» вышли все операторы связи

«Лига безопасного интернета» (ЛБИ) проводит реорганизацию. Из нее вышли все операторы связи, а интернет-компании давно не участвуют в работе, сообщает 10 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



До 8 февраля на сайте ЛБИ в списке участников числились «МегаФон», «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Лаборатория Касперского», сервис знакомств «Мамба», несколько небольших IT-компаний и ряд некоммерческих фондов. Однако сейчас раздел пуст — находится «в процессе обновления».



В ЛБИ рассказали, что проводят реорганизацию органов управления — попечительского совета, правления и состава членов организации. Ее планируют завершить к апрелю, а еще будет изменен устав и условия участия.

