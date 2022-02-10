«Коммерсантъ»: Из «Лиги безопасного интернета» вышли все операторы связи

«Лига безопасного интернета» (ЛБИ) проводит реорганизацию. Из нее вышли все операторы связи, а интернет-компании давно не участвуют в работе, сообщает 10 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
До 8 февраля на сайте ЛБИ в списке участников числились «МегаФон», «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Лаборатория Касперского», сервис знакомств «Мамба», несколько небольших IT-компаний и ряд некоммерческих фондов. Однако сейчас раздел пуст — находится «в процессе обновления».
В ЛБИ рассказали, что проводят реорганизацию органов управления — попечительского совета, правления и состава членов организации. Ее планируют завершить к апрелю, а еще будет изменен устав и условия участия.
Один из источников «Ъ» рассказал, что Лига никогда не получала деньги от операторов связи, ей «требовалось только формальное присутствие компаний в списке участников». Другой собеседник отметил, что основатель ЛБИ Константин Малофеев, владелец телеканала «Царьград», с прошлого года ее не поддерживает. Якобы Лига нашла другое финансирование.
Источник на рынке интернет-сервисов полагает, что ЛБИ может вернуться к продвижению «белых списков» — безопасных, проверенных сайтов, к которым должны давать доступ операторы связи. Лига уже пыталась сделать это в 2015 году, но тогда участники рынка назвали инициативу «неприкрытой цензурой».
Ранее глава ЛБИ и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что ей поступают угрозы от треш-стримеров.
В прошлом году Мизулина требовала проверить на пропаганду наркотиков творчество блогера Юрия Дудя, рэперов Моргенштерна и Элджея. Позже она обвинила Моргенштерна в финансировании из-за рубежа.