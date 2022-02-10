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На кинопремию «Оскар» будут пускать без прививки от коронавируса

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Для того чтобы посетить церемонию награждения кинопремии «Оскар», необязательно подтверждать вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter 9 февраля. Потребуется только отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный в день мероприятия.

«Академия [кинематографических искусств и наук], которая требует, чтобы ее сотрудники были вакцинированы (за редкими медицинскими исключениями), отказалась комментировать эту статью», — отмечается в публикации.

На каких условиях на церемонию смогут попасть зарубежные гости, не уточняется. Сейчас в США иностранцев пускают только при условии пройденного целиком курса вакцинации. Препараты должны быть одобрены Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США или ВОЗ. Российских вакцин в этом списке пока нет.

94-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоится 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В число номинантов премии вошёл короткометражный мультипликационный фильм «Боксбалет», снятый российским режиссёром Антоном Дьяковым. Картина создавалась на петербургской студии «Мельница» в 2019 году, ее продюсеры — Сергей Сельянов и Александр Боярский. Работа уже получила ряд призов на российских фестивалях. Российская картина «Разжимая кулаки» не вошла в шорт-лист «Оскара».

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Комментарии (1)

тов
"Элита" нигде не хочет инъекции для самих себя.

Только для простонародья.
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