На кинопремию «Оскар» будут пускать без прививки от коронавируса

Для того чтобы посетить церемонию награждения кинопремии «Оскар», необязательно подтверждать вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter 9 февраля. Потребуется только отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный в день мероприятия.



«Академия [кинематографических искусств и наук], которая требует, чтобы ее сотрудники были вакцинированы (за редкими медицинскими исключениями), отказалась комментировать эту статью», — отмечается в публикации.

