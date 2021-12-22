Российская картина «Разжимая кулаки» не вошла в шорт-лист «Оскара». Но мультфильм включили

Жюри выбрало 15 фильмов из разных стран, в том числе из Панамы, Бутана и Косова, которые теперь претендует на получение «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Полный список номинантов «Оскар» огласят 8 февраля, церемония награждения запланирована на 27 марта.

Американская киноакадемия выпустила шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар». В него не вошёл фильм российского режиссёра Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Мультфильм «БоксБалет» российского режиссёра Антона Дьякова попал в категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм».

«Разжимая кулаки» — работа молодого режиссера Киры Коваленко, выпускницы курса Александра Сокурова. Главная героиня фильма Ада — подавленная властным отцом девушка с Кавказа, которая пытается вырваться из-под родительского контроля. В начале декабря комитет премии объявил, что картина внесена в длинный список претендентов на «Оскар».



Мультфильм «БоксБалет» рассказывает историю любви боксера Евгения и балерины Ольги. Он получил премию «Икар» и был признан лучшим на фестивале «Короче».

