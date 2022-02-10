Лавров: Россия формирует глобальный «пояс добрососедства»

Российские дипломаты находятся в авангарде усилий по продвижению и защите интересов страны на международной арене и вносят вклад в обеспечение безопасности РФ. Об этом 10 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров в поздравлении ко Дню дипломатического работника.
По его словам, Россия стремится продвигать «созидательную повестку дня, направленную на объединение усилий с единомышленниками ради справедливого решения общих международных проблем на основе достижения честного баланса интересов». Он отметил, что такая линия «пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе».
«Это позволяет нам расширять взаимовыгодное равноправное сотрудничество – в самых разных форматах – с большинством государств Евразии, Африки, Латинской Америки. Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального «пояса добрососедства», необходимого для сохранения всеобщей стабильности и укрепления международных позиций России», – сказал Сергей Лавров.
Автор: МИД России
Также глава МИД подчеркнул, что в отечественной дипломатии всегда работали настоящие патриоты, которые «радели за общее дело, в том числе, при необходимости, и с оружием в руках».
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но никому не позволит игнорировать свои интересы.