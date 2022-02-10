Лавров: Россия формирует глобальный «пояс добрососедства»

Российские дипломаты находятся в авангарде усилий по продвижению и защите интересов страны на международной арене и вносят вклад в обеспечение безопасности РФ. Об этом 10 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров в поздравлении ко Дню дипломатического работника.



По его словам, Россия стремится продвигать «созидательную повестку дня, направленную на объединение усилий с единомышленниками ради справедливого решения общих международных проблем на основе достижения честного баланса интересов». Он отметил, что такая линия «пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе».

