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Лавров: Россия формирует глобальный «пояс добрососедства»

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Российские дипломаты находятся в авангарде усилий по продвижению и защите интересов страны на международной арене и вносят вклад в обеспечение безопасности РФ. Об этом 10 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров в поздравлении ко Дню дипломатического работника.

По его словам, Россия стремится продвигать «созидательную повестку дня, направленную на объединение усилий с единомышленниками ради справедливого решения общих международных проблем на основе достижения честного баланса интересов». Он отметил, что такая линия «пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе».

«Это позволяет нам расширять взаимовыгодное равноправное сотрудничество – в самых разных форматах – с большинством государств Евразии, Африки, Латинской Америки. Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального «пояса добрососедства», необходимого для сохранения всеобщей стабильности и укрепления международных позиций России», – сказал Сергей Лавров.

Автор: МИД России

Также глава МИД подчеркнул, что в отечественной дипломатии всегда работали настоящие патриоты, которые «радели за общее дело, в том числе, при необходимости, и с оружием в руках».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но никому не позволит игнорировать свои интересы.

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Комментарии (10)

W Bons
и пояс целомудрия
263221761
После того, как закончил всех обзывать! ))
266198421
РФ, КНДР,Венесуэла ,Белоруссия и ЛДНРЫ- вот он пояс добрососедства по Лаврову.
А ,вот ещё адекватных мужиков из Афганистана забыл.
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