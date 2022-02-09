Треть петербургских девятиклассников прошли собеседование по русскому языку дистанционно

34,5% девятиклассников из Петербурга прошли собеседование по русскому языку дистанционно 9 февраля. 65,5% пришли для этого в школу. Всего итоговое собеседование прошли 45 тысяч учащихся 9-х классов. Такие цифры приводит комитет по образованию.



«Итоговое собеседование включает четыре задания: выразительное чтение текста, пересказ прочитанного с включением дополнительной информации, монолог по выбранной теме и диалог с собеседником по теме монолога. При очном формате на все задания отводится 15 минут, при дистанционном — 20–25 минут с учетом времени на подключение», — описали процедуру в Смольном.

