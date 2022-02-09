Треть петербургских девятиклассников прошли собеседование по русскому языку дистанционно

34,5% девятиклассников из Петербурга прошли собеседование по русскому языку дистанционно 9 февраля. 65,5% пришли для этого в школу. Всего итоговое собеседование прошли 45 тысяч учащихся 9-х классов. Такие цифры приводит комитет по образованию.
«Итоговое собеседование включает четыре задания: выразительное чтение текста, пересказ прочитанного с включением дополнительной информации, монолог по выбранной теме и диалог с собеседником по теме монолога. При очном формате на все задания отводится 15 минут, при дистанционном — 20–25 минут с учетом времени на подключение», — описали процедуру в Смольном.
Предварительный результат дети могут узнать уже в среду в школе. Вариантов оценки два — «зачет» и «незачет». Для первого результата достаточно набрать 10 баллов из 20 возможных.
Уже известно, что более 400 человек будут проходить собеседование в дополнительный день, 9 марта, в связи с тем, что находятся на больничном. Установлен и ещё один дополнительный день для пересдачи — 16 мая.
«Фонтанка» писала, что из-за заболеваемости коронавирусом 7–11-е классы в Петербурге перевели на дистанционное обучение до 13 февраля. При этом итоговое сочинение одиннадцатиклассники писали очно.