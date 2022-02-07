Петербургским девятиклассникам разрешили пройти собеседование по русскому онлайн

«Руководители образовательных учреждений сейчас проводят опрос школьников и их родителей и формируют списки, кто из ребят придёт на собеседование очно, а кто будет проходить испытание в дистанционном формате. За сутки до итогового собеседования ответственный организатор от школы проинформирует каждого ученика о времени начала собеседования при дистанционном формате и о графике прихода в школу при очном формате», — уточнили в Смольном.

Петербургские девятиклассники смогут пройти итоговое собеседование по русскому языку онлайн. Об этом сообщает комитет по образованию 7 февраля.

Собеседование назначено на 9 февраля. В дистанционном формате оно будет проводиться по выбору школы в «Сферум», Zoom или Skype. Оценку за собеседование не ставят — только «зачет» или «незачет». Для зачета из максимально возможных 20 баллов достаточно набрать 10.



Из-за роста заболеваемости коронавирусом 7–11 классы в Петербурге перевели на дистанционное обучение до 13 февраля. При этом итоговое сочинение одиннадцатиклассники писали очно.

