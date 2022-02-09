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В Петербурге с начала зимы расплавили 3,38 млн кубов снега. Это абсолютный рекорд десятилетия

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Снегоплавильные пункты Петербурга с начала зимнего сезона приняли и утилизировали 3,38 млн кубометров снега, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Об этом 9 февраля сообщает Смольный.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в сезоне 2018–2019 годов, тогда пункты приняли чуть меньше снега — 3,33 млн кубов.

«Зима очень снежная. Вынуждены были задействовать дополнительные площадки для складирования снега. Его вывоз и утилизация синхронизированы с уборкой улиц. Утилизация снега ежегодно предотвращает сброс в реки и каналы города около 95 тысяч тонн песка и 150 тонн мусора», — сказал губернатор Александр Беглов.

Первые шесть снегоплавильных пунктов появились в городе в 2012 году, с тех пор их количество увеличилось до одиннадцати. Впервые за все время работы нынешней зимой половина площадок была загружена на полную проектную мощность. С 12 января в Выборгском и Красносельском районах начали работать два дополнительных стационарных снегоприемных пункта.

Напомним, после проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. По два дела — в Василеостровском и Фрунзенском районах. Утром 8 февраля около 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам, задержаны шесть человек. Подробнее об этих событиях и их контексте читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (16)

260569221
Лучше бы зарплату подняли бы
261182581
Перефразируя старый советский анекдот- Беглов- у нас за первую половину зимы выпало почти столько же снега , сколько за прошлую зиму и я не дал его сбросить в реки, а отправил на переплавку, Звонок сверху-и сколько снега утилизировали зимой 2021 года- Беглов-1,4 млн. кубов. Человек сверху- Беглов вы единоросовец или нет? Беглов- мы расплавили больше 3 млн.кубов.Загадка?- Нет!- Изменилась система оплаты за утилизацию- раньше оплачивались машино-рейсы, теперь объем снега. Это как в старом советском мультике- сколько удава в мартышках-5, а в попугаях-38. Удав-да в попугаях я гораздо длиннее!
Alkaline
А можно их не топить, а хотя бы складировать, даже если везти чуть подальше бы? Топить лед, снег очень дорого.
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