В Петербурге с начала зимы расплавили 3,38 млн кубов снега. Это абсолютный рекорд десятилетия

Снегоплавильные пункты Петербурга с начала зимнего сезона приняли и утилизировали 3,38 млн кубометров снега, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Об этом 9 февраля сообщает Смольный.



Предыдущий рекорд был зафиксирован в сезоне 2018–2019 годов, тогда пункты приняли чуть меньше снега — 3,33 млн кубов.



«Зима очень снежная. Вынуждены были задействовать дополнительные площадки для складирования снега. Его вывоз и утилизация синхронизированы с уборкой улиц. Утилизация снега ежегодно предотвращает сброс в реки и каналы города около 95 тысяч тонн песка и 150 тонн мусора», — сказал губернатор Александр Беглов.

