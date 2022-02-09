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Петербургский коммунист получил штраф за цитату Сартра

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Приморский районный суд Петербурга 9 февраля счел, что член КПРФ Алексей Филиппов возбуждал ненависть или вражду с помощью известной цитаты французского философа Жана-Поля Сартра.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, мужчине вменялось правонарушение по статье 20.3.1 КоАП РФ, и суд признал его виновным. Знатока философии наказали на 10 тысяч рублей.

Напомним, что цитату Сартра, который позволил себе критично отозваться обо всех антикоммунистах, Филиппов опубликовал в социальной сети «ВКонтакте». Этот репост с публичной страницы «Коммунисты Могилевщины» Филиппов сделал еще в 2017 году.

«Фонтанка» перелистала классиков и нашла еще немало примеров цитат, которые потенциально могут обернуться проблемами с законом.

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Комментарии (10)

266597475
За Чиполина , Незнайку на Луне за Балду и Попа - скока на киче париться таперича ? Меньше чем за уведомление башку отрубить прилюдно ? Или больше ?
Денеб
Забыл, что живёт в Мордоре?
Гангрена
а когда по ТВ призывают жахнуть по Вашингтону, или ночью напасть на Европу это норм?)
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