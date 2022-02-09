Петербургский коммунист получил штраф за цитату Сартра

Приморский районный суд Петербурга 9 февраля счел, что член КПРФ Алексей Филиппов возбуждал ненависть или вражду с помощью известной цитаты французского философа Жана-Поля Сартра.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, мужчине вменялось правонарушение по статье 20.3.1 КоАП РФ, и суд признал его виновным. Знатока философии наказали на 10 тысяч рублей.



Напомним, что цитату Сартра, который позволил себе критично отозваться обо всех антикоммунистах, Филиппов опубликовал в социальной сети «ВКонтакте». Этот репост с публичной страницы «Коммунисты Могилевщины» Филиппов сделал еще в 2017 году.

