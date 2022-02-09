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Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков вернули в полицию

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Городской суд Набережных Челнов (Республика Татарстана) принял решение отправить обратно в полицию материалы административного дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна.

«Процессуальный документ [административный протокол] составлен в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности. Материалы дела не содержат сведений об извещении Моргенштерна А.Т. о дате и времени составления протокола об административном правонарушении, отсутствует отметка о его вручении либо об отказе в получении копии протокола», — сообщает 9 февраля «Интерфакс» со ссылкой на определение суда.

При таких обстоятельствах суд решил отправить дело об административном правонарушении обратно в отдел полиции.

Сегодня стало известно, что в отношении рэпера возбудили дело о пропаганде наркотиков из-за его татуировки, попавшей в кадр трех клипов. Музыкант уже прокомментировал произошедшее.

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Комментарии (6)

Кровокрас
Моргенштерн А.Т. ?
А я думал что это его псевдоним.
Mikle776
Удивило, что суд сам обратил внимание на процессуальное нарушение, обычно не утруждают себя этим. Даже когда указываешь на подобные нарушения, то могут проигнорировать... Видимо не очень хотят это дело рассматривать
Гангрена
симоньянь в платье с такими же листиками это другое?
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