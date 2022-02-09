Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков вернули в полицию

Городской суд Набережных Челнов (Республика Татарстана) принял решение отправить обратно в полицию материалы административного дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна.
«Процессуальный документ [административный протокол] составлен в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности. Материалы дела не содержат сведений об извещении Моргенштерна А.Т. о дате и времени составления протокола об административном правонарушении, отсутствует отметка о его вручении либо об отказе в получении копии протокола», — сообщает 9 февраля «Интерфакс» со ссылкой на определение суда.
При таких обстоятельствах суд решил отправить дело об административном правонарушении обратно в отдел полиции.
Сегодня стало известно, что в отношении рэпера возбудили дело о пропаганде наркотиков из-за его татуировки, попавшей в кадр трех клипов. Музыкант уже прокомментировал произошедшее.