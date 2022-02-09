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Обещал помочь за деньги. Экс-полковник из петербургского института войск нацгвардии получил срок за мошенничество

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Бывший преподаватель Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии России (СПВИ ВНГ РФ) признан виновным в мошенничестве — проворачивать схемы ему помогало служебное положение. Теперь он отправится в колонию, сообщает 9 февраля пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Установлено, что замначальника факультета за денежное вознаграждение обещал потерпевшим помощь при поступлении в институт, обучении и даже в устройстве на работу в правоохранительные органы. Деньги брал, но обязательств не выполнял и, таким образом, получил в целом более 1,8 миллиона рублей от шестерых человек.

Суд лишил мошенника звания полковника и приговорил его к 4 годам в колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей.

Имя осужденного прокуратура не уточняет, но в апреле прошлого года «Фонтанка» писала о задержании преподавателя того же института, подозреваемого в получении взятки. Речь шла о Вячеславе Сове, полковнике, заместителе начальника одного из факультетов Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии России.

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Комментарии (5)

Инкогнито2021
Капустный генерал на свободе!!!
orlovandrei1986
а сколько там таких непойманных...
вон по схеме покупке прав - передайте деньги через инструктора скольких не поймали? =)
Денеб
Так вот под этой личиной,
Скрывался, блин, уголовник!
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина!
Ну, настоящий полковник!

(С)
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