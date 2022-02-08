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«История в прошлом». В ЕС назвали сообщение Bloomberg о «вторжении России на Украину» ошибкой «с коротким сроком жизни»

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«История в прошлом». В ЕС назвали сообщение Bloomberg о «вторжении России на Украину» ошибкой «с коротким сроком жизни».

В Евросоюзе не придали значения ошибочной публикации издания Bloomberg о «вторжении России на Украину».

«Для нас эта история — не проблема, и она осталась в прошлом. Мы заметили это сообщение в медленные часы выходного дня, однако поняли, что это была ошибка с коротким сроком жизни, которую новостное агентство быстро исправило. Она не вызвала особого резонанса и не привлекла внимания СМИ», — заявил 8 февраля ТАСС глава внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Агентство Bloomberg в ночь на субботу, 5 февраля, опубликовало новость с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.

Инцидент вызвал широкий резонанс. В Кремле заявили, что подобные инциденты говорят об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. А в ООН призвали все стороны конфликта вокруг Украины избегать действий и риторики, которые могут обострить ситуацию.

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Комментарии (9)

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