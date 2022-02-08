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УЕФА открыл дело о расистских кричалках украинских фанатов во время матча с Россией мини-футбольного Евро

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Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование по итогам матча Россия — Украина в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Как сообщили на официальном сайте УЕФА 8 февраля, это связано с поведением украинских болельщиков во время игры.

Инцидент произошел 4 февраля. Во время матча украинские зрители скандировали расистские кричалки в адрес российских игроков. Несмотря на это, сборная РФ победила со счетом 3:2.

Через день Российский футбольный союз обратился с жалобой в УЕФА на поведение украинских фанатов.

Напомним, что в финале Россия уступила Португалии со счетом 2:4.

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Комментарии (12)

263837931
Кричали "Бий москаля, складайте трупи". Этого недостаточно?
266597475
"расистские" - враньё.именно представители одной и той же расы - то одинаковые соревновались. политические, обидные, нецензурные кричалки - это да. но никак не расистские.
Савва Морозов
эти же жгли Одессу...
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