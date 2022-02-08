УЕФА открыл дело о расистских кричалках украинских фанатов во время матча с Россией мини-футбольного Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование по итогам матча Россия — Украина в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Как сообщили на официальном сайте УЕФА 8 февраля, это связано с поведением украинских болельщиков во время игры.



Инцидент произошел 4 февраля. Во время матча украинские зрители скандировали расистские кричалки в адрес российских игроков. Несмотря на это, сборная РФ победила со счетом 3:2.



Через день Российский футбольный союз обратился с жалобой в УЕФА на поведение украинских фанатов.

