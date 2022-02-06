FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.05р87.12р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Россия обидно проиграла в финале Евро по мини-футболу. Победу вырвала Португалия

14
Печать

Сборная России уступила Португалии в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Наша команда вела 2:0, но потом пропустила 4 мяча.

В составе россиян отличились Антон Соколов (10 минута) и Андрей Афанасьев (13). У соперников забивали Томаш Пасу (19), Андре Коэлью (27,32) и Варела (40).

Напомним, в полуфинале Россия обыграла Украину со счетом 3:2.

До этого россияне шесть раз играли в финалах чемпионата Европы: в 1996, 1999, 2005, 2012, 2014 и 2016 годах. Золото смогли взять лишь однажды — в 1999-м.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Wert
Несудьбас.
виктор эммануил
Не мини-футбол,а футзал.Отличия есть.
263784231
"И в отчаянном прыжке вырывает очко у команды соперников!"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний