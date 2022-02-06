Россия обидно проиграла в финале Евро по мини-футболу. Победу вырвала Португалия

Сборная России уступила Португалии в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Наша команда вела 2:0, но потом пропустила 4 мяча.
В составе россиян отличились Антон Соколов (10 минута) и Андрей Афанасьев (13). У соперников забивали Томаш Пасу (19), Андре Коэлью (27,32) и Варела (40).
Напомним, в полуфинале Россия обыграла Украину со счетом 3:2.
До этого россияне шесть раз играли в финалах чемпионата Европы: в 1996, 1999, 2005, 2012, 2014 и 2016 годах. Золото смогли взять лишь однажды — в 1999-м.