Россия обидно проиграла в финале Евро по мини-футболу. Победу вырвала Португалия

Сборная России уступила Португалии в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Наша команда вела 2:0, но потом пропустила 4 мяча.



В составе россиян отличились Антон Соколов (10 минута) и Андрей Афанасьев (13). У соперников забивали Томаш Пасу (19), Андре Коэлью (27,32) и Варела (40).

