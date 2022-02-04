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Россияне обыграли Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

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Победой сборной России завершился полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу против Украины. Встреча проходила 4 февраля в Амстердаме.

Россияне выиграли со счётом 3:2. Голы за российскую команду забили Антон Соколов (2 минута), Андрей Афанасьев (15) и Артём Ниязов (31). Украинцы ответили на это точными ударами Евгения Серого (16) и Даниила Абакшина (35). На последних минутах вратарь нашей сборной Дмитрий Путилов отбил пенальти.

В финале отечественные мини-футболисты сыграют с победителем пары Испания — Португалия.

Сборная России пять раз играла в финалах чемпионата Европы в 1996, 1999, 2005, 2012, 2014 и 2016 годах. Золото смогли взять лишь однажды — в 1999-м.

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Комментарии (13)

Wert
Ну, вот повоевали.
У родари есть хорошая сказка, вместо воевать лучше собраться и поиграть в футбол, кто победил тот и отвоевал, что хотел.
267086865
Обыграли Украину? Да ладно?))) Ну все....хоть одну ночь спокойно посплю...а то как в бреду, обыграем или нет))).
FVA
Ждём санкций...
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