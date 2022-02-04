Россияне обыграли Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Победой сборной России завершился полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу против Украины. Встреча проходила 4 февраля в Амстердаме.
Россияне выиграли со счётом 3:2. Голы за российскую команду забили Антон Соколов (2 минута), Андрей Афанасьев (15) и Артём Ниязов (31). Украинцы ответили на это точными ударами Евгения Серого (16) и Даниила Абакшина (35). На последних минутах вратарь нашей сборной Дмитрий Путилов отбил пенальти.
В финале отечественные мини-футболисты сыграют с победителем пары Испания — Португалия.
Сборная России пять раз играла в финалах чемпионата Европы в 1996, 1999, 2005, 2012, 2014 и 2016 годах. Золото смогли взять лишь однажды — в 1999-м.