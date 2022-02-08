КГИОП запретил менять окна в доме Лишневского, но в ЖКС чиновников не услышали

Комитет по охране памятников Петербурга накануне старта работ по демонтажу оконных заполнений в парадной дома Лишневского предупреждал Жилкомсервис № 1 Петроградского района, что делать это недопустимо. Об этом «Фонтанке» 8 февраля рассказали в пресс-службе КГИОП.



Чиновники пояснили, что еще накануне, 7 февраля, в комитет обратился внимательный петербуржец, который рассказал о планирующихся работах по замене окон дома-памятника по адресу улица Ленина, 41 (Доходный дом А.С. Лишневского).



«В связи с тем, что разрешение на проведение данных работ не выдавалось, КГИОП направил обращение в администрацию Петроградского района и Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга для объективного и всестороннего рассмотрения. Также КГИОП 7 февраля направлено предостережение в адрес ООО «ЖКС № 1 Петроградского района» о недопустимости проведения работ по замене оконных заполнений на лестничных клетках № 5 и № 7 дома Лишневского», — рассказали в комитете.

