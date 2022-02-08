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В Петербурге по делу о педофилии арестовали «выпускника учебки ГРУ»

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Калининский районный суд Петербурга изолировал от общества обвиняемого по секс-статье, на которого указала 12-летняя школьница. Мужчина приставал к ней в двух шагах от поста ГИБДД.

Как сообщает объединённая пресс-служба, 8 февраля суд удовлетворил ходатайство следствия и определил в СИЗО 28-летнего Дмитрия Кустова. Под стражей ему предстоит оставаться как минимум до 6 апреля.

Мужчине, который в соцсетях делится фото с выпуска 2011 года учебки ГРУ в Арзамасе, предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Для него это не впервые.

Кустова задержали после того, как 12-летняя девочка поделилась неприятными подробностями своего похода в школу первого февраля. По её словам, в переходе в районе перекрестка Суздальского шоссе и улицы Руставели перед постом ГИБДД она оказалась вместе со светловолосым мужчиной, который распустил руки.

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Комментарии (1)

Perlamarg
Если "в переходе" - это подземный переход?
Тогда каким боком тут пост ГИБДД, они в подземных переходах не стоят
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