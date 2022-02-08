В Петербурге по делу о педофилии арестовали «выпускника учебки ГРУ»

Калининский районный суд Петербурга изолировал от общества обвиняемого по секс-статье, на которого указала 12-летняя школьница. Мужчина приставал к ней в двух шагах от поста ГИБДД.



Как сообщает объединённая пресс-служба, 8 февраля суд удовлетворил ходатайство следствия и определил в СИЗО 28-летнего Дмитрия Кустова. Под стражей ему предстоит оставаться как минимум до 6 апреля.



Мужчине, который в соцсетях делится фото с выпуска 2011 года учебки ГРУ в Арзамасе, предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Для него это не впервые.

