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Рукоблуд напал на школьницу у поста ГИБДД на Суздальском проспекте

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В Калининском районе ищут мужчину, который распустил руки в присутствии школьницы в подземном переходе.

О шокирующей встрече 12-летняя девочка рассказала родителям около 10 утра накануне, стало известно «Фонтанке» 2 февраля. По предварительной информации, девочка шла в школу, когда в переходе в районе перекрестка Суздальского шоссе и улицы Руставели перед постом ГИБДД к ней подошел мужчина и попытался её потрогать за интимные места.

Школьница сбежала, но смогла запомнить и описать полицейским приметы рукоблуда — это мужчина роста 170–180 см со светлыми волосами и щетиной.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (15)

266410437
Ну и где там подземный переход? От страха глаза велики?
274087839
В заголовке Суздальский проспект, в тексте - Суздальское шоссе.
Шоссе с Руставели не пересекается вообще. А в том месте, где Руставели переходит в Суздальский проспект, насколько помню, нет ни постов ГИБДД, ни подземных переходов.
Дяденьки, откуда вы берете такие новости?
мухомор
корреспонденты и редакторы фонтанки,
вы уж поясните, он рукоблуд, как в заголовке, или всё же школьницу лапал, как в статье.
тут как бы принципиальное место, статейки УК РФ разные вырисовываются.
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