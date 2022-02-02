Рукоблуд напал на школьницу у поста ГИБДД на Суздальском проспекте

В Калининском районе ищут мужчину, который распустил руки в присутствии школьницы в подземном переходе.



О шокирующей встрече 12-летняя девочка рассказала родителям около 10 утра накануне, стало известно «Фонтанке» 2 февраля. По предварительной информации, девочка шла в школу, когда в переходе в районе перекрестка Суздальского шоссе и улицы Руставели перед постом ГИБДД к ней подошел мужчина и попытался её потрогать за интимные места.



Школьница сбежала, но смогла запомнить и описать полицейским приметы рукоблуда — это мужчина роста 170–180 см со светлыми волосами и щетиной.

