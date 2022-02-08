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В Петербурге задержали подозреваемого в приставании к школьнице. А на фото он выпускник учебки ГРУ

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28-летнего жителя Петербурга по делу о насильственных действиях сексуального характера задержали у парка Малиновка.

Рукоблуда, который напугал 12-летнюю неделю назад у поста ГИБДД в районе пересечения Суздальского проспекта и улицы Руставели, нашли сотрудники «детского» отдела уголовного розыска, стало известно «Фонтанке» 8 февраля.

По предварительной информации, подозреваемого нашли у дома 13, корпус 2, по проспекту Косыгина.

По версии следствия, 1 февраля он приставал к девочке, которая шла в школу. Подросток пожаловалась родителям, те написали заявление в полицию.

Задержанный, как говорят, сейчас официально неработающий. В социальных сетях он постит фото с выпуска 2011 года учебки ГРУ в Арзамасе и поздравляет всех с праздником военной разведки. При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбои, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью.

Пока подозреваемый задержан на двое суток.

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Комментарии (2)

Kruger
Неужели Петров или Боширов отыскался?
кто-то страшный
В хате будет Груня.
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