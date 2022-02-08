Минюст назвал пытки заключенных «профессиональной деформацией»

Пытки в колониях стали следствием «профессиональной деформации» ряда сотрудников ФСИН. Об этом 8 февраля заявил глава Минюста Константин Чуйченко в эфире канала «Россия 24».



«Да, надо менять ментальность. Потому что вот те случаи, с которыми мы столкнулись… я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть ещё хуже, чем вот это. И с этим надо, конечно, чего-то делать», — цитирует министра РИА Новости.



Однако, по словам Чуйченко, во ФСИН «работает очень много честных, порядочных и человечных людей».

