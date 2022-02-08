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Минюст назвал пытки заключенных «профессиональной деформацией»

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Пытки в колониях стали следствием «профессиональной деформации» ряда сотрудников ФСИН. Об этом 8 февраля заявил глава Минюста Константин Чуйченко в эфире канала «Россия 24».

«Да, надо менять ментальность. Потому что вот те случаи, с которыми мы столкнулись… я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть ещё хуже, чем вот это. И с этим надо, конечно, чего-то делать», — цитирует министра РИА Новости.

Однако, по словам Чуйченко, во ФСИН «работает очень много честных, порядочных и человечных людей».

В конце декабря в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за пытки. В частности, он предполагает, что наказание за подобное преступление будет грозить не только следователям и дознавателям, но и «сотрудникам правоохранительного органа», в том числе ФСИН. Понятие «пытка» будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью. За такие действия предлагается лишать свободы на срок до 12 лет. Законопроект планируют рассмотреть в первом чтении 17 февраля.

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Комментарии (15)

Kot Piter
«работает очень много честных, порядочных и человечных людей» -
Если бы там такие были, то им было бы не комфортно соседствовать с "профессионально деформированными", и как следствие они бы их сами сдали. Но нет!
orlovandrei1986
Да, надо менять ментальность. — цитирует министра РИА Новости.

по словам Чуйченко, во ФСИН «работает очень много честных, порядочных и человечных людей»

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вы что там - совсем оборзели?

да после увиденного мне хочется проголосовать за возвращение смертной казни в РФ - причём не с помощью эвтаназии, а по-большевистски - к стенке...
SNOW
Все очень просто. В законопроекте надо прописать, что к тем кто пытает, будут применяться пытки на законных основаниях.
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