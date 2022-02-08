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Все смеялись над матрасами, которыми укрывают машины при уборке снега в Петербурге. Посмотрите, как это работает

Матрас в качестве защиты припаркованной машины от падающей с крыши при уборке наледи сработал на «отлично» в центре Петербурга.

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Класс показали сотрудники ЖКС № 3, а сняли жильцы дома на Невском проспекте 131, лит. А.

Оттепель и обыски, которые с утра проводит полиция Петербурга во всех районах города в жилкомсервисах и дорожных предприятиях, ускорили уборку наледи с крыш и подтаявшего снега. Так в центре города в ход пошли опять матрасы.

«Фонтанка» писала не раз о том, что именно съемный элемент кровати помогает коммунальщикам спасти бюджет от исков автомобилистов.

Теперь можно рассмотреть во всех деталях процесс работы ноу-хау.

«Фонтанка.ру»

Доказано, что матрас не только смягчает удар от падения льда, но достаточно легок и прочен для того, чтобы использовать его снова для защиты чужой собственности.

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Комментарии (16)

orlovandrei1986
это про эти матрасы шутил Мирзализаде? =)
Komarinsk2019
У нас есть соседский чат и в этом году председатель раз пять уже предупреждал, что уберите машины, пожалуйста, будет уборка или сброс снега. И каждый раз одна соседка отвечала - ой, а меня там нет, я буду только вечером. Зачем ей эта машина и зачем её ставить под окнами, если она просто стоит? И таких десятки. У каждого дома бережно хранится парочка таких наверняка.
Slava_Rossii
Каждый год этот цирк. Почему депутаты не могут утвердить порядок уведомления автовладельцев о чистке крыш, и дать коммунальщикам право наносить не умышленный вред не убранным автомобилям в ходе чистки кровли?
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