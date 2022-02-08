Все смеялись над матрасами, которыми укрывают машины при уборке снега в Петербурге. Посмотрите, как это работает

Класс показали сотрудники ЖКС № 3, а сняли жильцы дома на Невском проспекте 131, лит. А.



Оттепель и обыски, которые с утра проводит полиция Петербурга во всех районах города в жилкомсервисах и дорожных предприятиях, ускорили уборку наледи с крыш и подтаявшего снега. Так в центре города в ход пошли опять матрасы.



«Фонтанка» писала не раз о том, что именно съемный элемент кровати помогает коммунальщикам спасти бюджет от исков автомобилистов.



Теперь можно рассмотреть во всех деталях процесс работы ноу-хау.