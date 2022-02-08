Всё о петербургской погоде и дорогах — в одном фото

Обещанный синоптиками туман, сугробы, лужи, глубокая колея и даже зонтик — так выглядит 8 февраля Петроградская сторона.
«На Петроградке ощущение полной разрухи. Много сугробов, которые тают и делают из переходов переплывы. С крыш падает наледь, некоторые улицы, похоже, не убирались в этом году ни разу», — рассказывает фотограф «Фонтанки».
Ограждения от падающей наледи напоминают противотанковые ежи. Пешеходам, в том числе детям, приходится выходить на проезжую часть.
На многих улицах, например на Полозовой и Подрезовой, образовалась колея, из которой автомобилистам выбраться непросто.
В таких условиях самым правильным способом передвижения по городу выглядит полёт.
Напомним, в Петербурге из-за плохой уборки города от снега возбуждены уголовные дела. У жилищников и дорожников проходят обыски. Ищут хищения.