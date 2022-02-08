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Всё о петербургской погоде и дорогах — в одном фото

Кто-то уже достал зонтик. Детям приходится выходить на проезжую часть. Удобнее всего, конечно, птицам.

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Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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Обещанный синоптиками туман, сугробы, лужи, глубокая колея и даже зонтик — так выглядит 8 февраля Петроградская сторона.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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«На Петроградке ощущение полной разрухи. Много сугробов, которые тают и делают из переходов переплывы. С крыш падает наледь, некоторые улицы, похоже, не убирались в этом году ни разу», — рассказывает фотограф «Фонтанки».

Ограждения от падающей наледи напоминают противотанковые ежи. Пешеходам, в том числе детям, приходится выходить на проезжую часть.

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На многих улицах, например на Полозовой и Подрезовой, образовалась колея, из которой автомобилистам выбраться непросто.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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В таких условиях самым правильным способом передвижения по городу выглядит полёт.

Напомним, в Петербурге из-за плохой уборки города от снега возбуждены уголовные дела. У жилищников и дорожников проходят обыски. Ищут хищения.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (13)

AP-SPb
О дорогах, снеге, мусоре и общем состоянии несчастного Петербурга в одном слове:
Бегловщина 😡
Karoteks
Снег с дождём падают медленно, но верно ... как рейтинг Беглова :))
pigledyvigledy
А вы спрашиваете почему так кроссоверы и прочие "джипы" популярны.
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