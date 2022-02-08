Всё о петербургской погоде и дорогах — в одном фото

Обещанный синоптиками туман, сугробы, лужи, глубокая колея и даже зонтик — так выглядит 8 февраля Петроградская сторона.

«На Петроградке ощущение полной разрухи. Много сугробов, которые тают и делают из переходов переплывы. С крыш падает наледь, некоторые улицы, похоже, не убирались в этом году ни разу», — рассказывает фотограф «Фонтанки».



Ограждения от падающей наледи напоминают противотанковые ежи. Пешеходам, в том числе детям, приходится выходить на проезжую часть.

