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«В Петербурге всю зиму снег никто не убирал — ну-ну-ну». Ургант пошутил про снег в Петербурге и уволенную из-за Хармса учительницу

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Телеведущий Иван Урган коснулся темы снега в Петербурге, а также уволенной петербургской преподавательницы якобы за чтение стихов Хармса.

«Уволили учительницу. Она читала [Александра] Введенского и [Даниила ] Хармса. Эти поэты, по словам директора, были врагами народа, пособниками фашистов. И для меня сейчас шок. Шок, что Хармс писал стихи. <...> А тут выясняется, что поэт. Сейчас мы до такого договоримся, что еще выяснится, что [Осип] Мандельштам Кирова не убивал», — заявил Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант» накануне, 7 февраля.

Шоумен заметил, что директора необходимо наградить сталинской премией за бдительность. Он также предложил подавать новость про Хармса в стихах. Ургант полагает, что его творчество подходит под любые новости из Петербурга.

«А вы знаете, что в Пе? А вы знаете, что в те? А вы знаете, что рбу? Что всю зиму в Петербурге снег никто не убирал. Ну-ну-ну. Врешь-врешь-врешь. Ну недельку, ну другую, ну еще туда-сюда, но чтоб с самого начала. Ну это просто ерунда», — привел пример телеведущий.

Ургант ранее уже комментировал зимнюю уборку в Петербурге.

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Комментарии (3)

Danik
А этот клоун это кто?
Дворник или начальник?
Стебок доморощенный!)))
Кто эти клоунам деньги дает и за что?
Раньше их в обществе и не жаловали, а теперь они прямо служат, как воины!
Смешно!
VKuser122709305
В чем в данном случае, суть "выступления" этого вечернего клоуна?
Opioman
Ургант молодец. Не боится говорить правду в наше сложное время.

А за классический афоризм с пометом ему большое спасибо
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