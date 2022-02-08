«В Петербурге всю зиму снег никто не убирал — ну-ну-ну». Ургант пошутил про снег в Петербурге и уволенную из-за Хармса учительницу

«Уволили учительницу. Она читала [Александра] Введенского и [Даниила ] Хармса. Эти поэты, по словам директора, были врагами народа, пособниками фашистов. И для меня сейчас шок. Шок, что Хармс писал стихи. <...> А тут выясняется, что поэт. Сейчас мы до такого договоримся, что еще выяснится, что [Осип] Мандельштам Кирова не убивал», — заявил Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант» накануне, 7 февраля.

Шоумен заметил, что директора необходимо наградить сталинской премией за бдительность. Он также предложил подавать новость про Хармса в стихах. Ургант полагает, что его творчество подходит под любые новости из Петербурга.



«А вы знаете, что в Пе? А вы знаете, что в те? А вы знаете, что рбу? Что всю зиму в Петербурге снег никто не убирал. Ну-ну-ну. Врешь-врешь-врешь. Ну недельку, ну другую, ну еще туда-сюда, но чтоб с самого начала. Ну это просто ерунда», — привел пример телеведущий.



Ургант ранее уже комментировал зимнюю уборку в Петербурге.

