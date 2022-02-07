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Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве и в очередной раз обвинили в демонстрации нацистской символики

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Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали полицейские в Москве. Как сообщает 7 февраля «Новая газета», на нее составили протокол по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики).

Адвокат Даниил Берман уточнил, что причиной стал пост в соцсети, опубликованный девушкой в 2015 году. Напомним, Алехина и еще одна участница Pussy Riot Люся Штейн 17 декабря прошлого года уже получили 15 и 14 суток ареста по статье о пропаганде нацистской символики. Поводом стали картинка в Instagram с Александром Лукашенко и «символикой, похожей на свастику», а также фотография Штейн с приделанной в фотошопе фуражкой и подписью «Люся Штейн депутат фашист» (орфография оригинала. — Прим. ред.).

Марию Алехину также ранее приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу» — ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января 2021 года в поддержку Навального. Активистке запрещено выходить из дома по ночам, покидать город и участвовать в митингах. Также она должна дважды в месяц отмечаться в инспекции ФСИН.

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Комментарии (10)

Денеб
Помню, как Мария поздравила лубянских с профессиональным праздником: "С Днём Рождения, палачи"! Просто блеск!
iAm2Cool
Слишком много дурачков хотело СССР 2.0. Хотели? Получите и распишитесь за все в куче совковые недостатки (цензура, милитаризация, конфронтация со всем миром и полная бесправность населения при руководящей роли партии и бессменного генсека), но без единой советской плюшки, типа бесплатных квартир, отсутствия безработицы, доступного здравоохранения и т.п.
***_555
Тут недавно было массовое нарушение санитарных норм с вовлечением несовершеннолетних, организованное РПЦ.
Когда будут посадки?
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