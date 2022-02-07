Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве и в очередной раз обвинили в демонстрации нацистской символики

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали полицейские в Москве. Как сообщает 7 февраля «Новая газета», на нее составили протокол по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики).



Адвокат Даниил Берман уточнил, что причиной стал пост в соцсети, опубликованный девушкой в 2015 году. Напомним, Алехина и еще одна участница Pussy Riot Люся Штейн 17 декабря прошлого года уже получили 15 и 14 суток ареста по статье о пропаганде нацистской символики. Поводом стали картинка в Instagram с Александром Лукашенко и «символикой, похожей на свастику», а также фотография Штейн с приделанной в фотошопе фуражкой и подписью «Люся Штейн депутат фашист» (орфография оригинала. — Прим. ред.).

