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Участниц Pussy Riot арестовали за пропаганду нацистской символики

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Тверской районный суд Москвы признал участниц Pussy Riot виновными в пропаганде нацистской символики.

Марии Алехиной и Люсе Штейн назначили 15 и 14 суток ареста соответственно по статье о пропаганде нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Об этом 17 декабря сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Александра Софеева.

Алехина ранее рассказала, что ей вменяли пост с картинкой в Instagram, на которой были изображены Александр Лукашенко и «символика, похожая на свастику».

Вторая активистка в 2018 году опубликовала картинку, где ей была с помощью фотошопа приделана фуражка. За это в отношении девушки также возбудили административное дело о демонстрации нацистской символики.

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Комментарии (6)

265107508
А что более нацистское Лукаш или свастика?
Денеб
Усатый и свастика: близнецы-братья...... Какая уж там пропаганда! Нацизм в чистом виде...
Щуплый Шульц
Ответный дружественный жест одного диктатора другому. Люди для них просто пыль, закон ничто.
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