Участниц Pussy Riot арестовали за пропаганду нацистской символики

Тверской районный суд Москвы признал участниц Pussy Riot виновными в пропаганде нацистской символики.



Марии Алехиной и Люсе Штейн назначили 15 и 14 суток ареста соответственно по статье о пропаганде нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Об этом 17 декабря сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Александра Софеева.



Алехина ранее рассказала, что ей вменяли пост с картинкой в Instagram, на которой были изображены Александр Лукашенко и «символика, похожая на свастику».



Вторая активистка в 2018 году опубликовала картинку, где ей была с помощью фотошопа приделана фуражка. За это в отношении девушки также возбудили административное дело о демонстрации нацистской символики.

